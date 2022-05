‘Stille revolutionair’ met vinger op de zere plek wordt nieuwe Franse Onderwijsminister, en doelwit van extreem-rechts

Hoogleraar Pap Ndiaye noemt zichzelf ‘het pure product van de republikeinse meritocratie waarvan de school de pilaar is’, en debatteert beheerst en gericht op de-escalatie. Waarom is extreemrechts in Frankrijk dan zo faliekant tegen zijn benoeming tot minister van Onderwijs?

Parijs

Twee minuten na de benoeming van Pap Ndiaye tot nieuwe minister van Onderwijs in Frankrijk zat extreemrechts al in de gordijnen. ‘De laatste steen in de deconstructie van ons land, zijn waarden en zijn toekomst’, twitterde Marine Le Pen. Ndiaye is een zwarte activist die een verderfelijke Amerikaanse woke-cultuur wil importeren, vindt extreemrechts.

Karikaturaal, vinden Ndiayes medestanders, onder wie de nieuwe premier Elisabeth Borne. Pap Ndiaye is een alom gewaardeerd intellectueel, zeggen zij, een diplomaat die wars is van scherpslijperij. Maar ook een ‘stille revolutionair’ die de vinger legt op de zere plek. In theorie zou de Franse Republiek ‘kleurenblind’ zijn. Elke Fransman, ongeacht zijn afkomst of geloof, zou sociaal kunne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .