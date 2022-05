EU wil gezamenlijk vaccin tegen apenpokken kopen

Stockholm

Volgens de krant zou het gaan om het vaccin Imvanex en het antivirale middel Tecovirimat. Imvanex wordt geproduceerd door het Duitse bedrijf Nordic, Tecovirimat door het Amerikaanse Siga technologies. De EU heeft met beide farmaceutische producenten nog geen contract getekend, hoewel dit volgens Bergstrom ‘snel’ kan gebeuren. ‘We zouden over een week of zo een contract moeten hebben’, zei hij tegen de krant. ‘En misschien al wat beperkte leveringen in juni.’

De gezamenlijke inkoop is ingegeven door de Europese aanschaf van coronavaccins, waarop veel lidstaten met tevredenheid terugkijken. Nederland heeft nog voldoende doses Imvanex op voorraad en doet niet mee. De vaccins zijn bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patië..

