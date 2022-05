Vijfde minder granen gezaaid in Oekraïne

Kyiv

Oekraïense boeren hebben het zaaien deze lente bijna afgerond. Het oppervlak dat met granen zoals tarwe is gezaaid, is ruim een vijfde kleiner dan vorig jaar, meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw. Het zaaigebied is een stuk kleiner door de oorlog in het land. Het ministerie gaf geen vooruitzichten voor de graanoogst van dit jaar. Oekraïne is wereldwijd een belangrijke graanexporteur. Veel landen zijn afhankelijk van de goedkope tarwe uit Oekraïne.

In mei is de export uit het land sterk gedaald. Doordat Russische troepen Oekraïense havens blokkeren, kan er veel minder graan het land uit.

