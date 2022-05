Rusland aan de winnende hand bij zware gevechten in de Donbas

Het Oekraïense leger zegt dat terugtrekkingen onvermijdbaar zijn, omdat het Russische leger in de Donbas over meer en zwaardere wapens beschikt.

Amsterdam

Vrijdag viel het stadje Lyman, een belangrijk spoorwegknooppunt in de provincie Donetsk, grotendeels in Russische handen. Rusland rukte ook op in de naastgelegen provincie Loehansk. Nog maar 5 procent van die provincie staat onder Oekraïense controle; vorige week was dat nog 10 procent.

Het Oekraïense leger zegt dat terugtrekkingen onvermijdbaar zijn, omdat het Russische leger in de Donbas over meer en zwaardere wapens beschikt. De beschietingen kunnen de hele regio ‘onbewoonbaar’ maken, zei president Volodymyr Zelensky vrijdag. ‘De bezetters willen Popasna, Bachmoet, Lyman, Lysytsjansk en Severodonetsk in de as leggen.’

Veel van die steden zijn al ernstig gehavend. Meer dan de helft van de gebouwen in Severodonetsk is volgens de ..

