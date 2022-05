‘We moeten meer voedsel zelf verbouwen. Er is genoeg voor iedereen’

Als door de coronacrisis op Curaçao tienduizenden mensen bij de voedselbank aankloppen, valt voor oprichter en oud-bestuurslid Egbert Vos het kwartje. ‘Ik dacht: dit is niet goed. We moeten anders met voedsel omgaan. We moeten gewoon meer zelf verbouwen.’

Midden in de volkswijk Brievengat ligt het voedselbos van Curaçao. Er staan geen hekken omheen, iedereen kan er zo in lopen. Elke zaterdagochtend steken vrijwilligers er de handen uit de mouwen. ‘Het is een terrein van de overheid van maar liefst een halve hectare groot’, vertelt Egbert Vos (50), penningmeester van het voedselbos.

Trots loopt hij door de jonge aanplant. Opschietende bomen, grassoorten, groentegewassen en kruiden wisselen elkaar in stroken af. ‘Hier zie je hoe we inspelen op het hele systeem dat als ‘natuur’ bekendstaat en waar alles met elkaar verbonden is. Onderdelen communiceren met elkaar en houden elkaar in stand.’

Vos is een geboren Groninger, maar hij woont al 25 jaar op Curaçao, waar hij werkt bij een accounta..

