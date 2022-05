Chinezen kunnen het land bijna niet meer uit: paspoorten niet meer verlengd, grenscontroles verscherpt

Een politieagent in beschermende kleding houdt de wacht in een straat in Shanghai. (beeld epa / Alex Plavevski)

Shanghai

Een jaar geleden dacht Jack (30) nog dat zijn toekomst in zijn geboorteland China lag. Hij was afgestudeerd aan een Britse universiteit, maar had een goede baan in Shanghai, bij een van de big four-accountantskantoren. Hij had het mooi voor elkaar. Tot Shanghai in lockdown ging en Jack wekenlang opgesloten raakte: nu zet hij alles op alles om werk te vinden in Groot-Brittannië, en uit China weg te komen.

‘Ik had al eerder het idee om te vertrekken, maar de lockdown heeft alles in een stroomversnelling gebracht’, zegt Jack, die alleen met zijn Engelse naam in de krant wil. Kritiek op de overheid is riskant in China. ‘Het is om gek van te worden: ik zit al sinds eind maart binnen, en heb geen idee hoelang dit nog zal duren. Ik heb g..

