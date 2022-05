Nu de christendemocraten uit de Duitse regering zijn, wordt de abortuswet soepeler

Nu de christendemocraten uit de Duitse regering zijn verdreven, is het debat begonnen om de abortusregels te versoepelen. Ook euthanasie lijkt in Duitsland makkelijker te worden. ‘Pas op. De staat mag niemand de indruk geven overbodig te zijn.’

Duitsers demonstreren voor het schrappen van artikel 219a uit het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel bemoeilijkt het geven van voorlichting over abortus. (beeld epa / Hayoung Jeon)

Berlijn

‘Absurd’, zo noemt de Duitse minister Marco Buschmann (Justitie) paragraaf 219a in het Wetboek van Strafrecht. Dit omstreden artikel verbiedt reclame voor abortus. Artsen zeggen zich geremd te voelen in de voorlichting over zwangerschapsafbreking (zie kader ‘Geen reclame voor abortus’).

‘Maar wie zou vrouwen beter kunnen informeren dan een gekwalificeerde arts?’, vroeg de liberale FDP-minister Buschmann zich twee weken geleden af in het eerste debat dat de Bondsdag hield over afschaffing van het reclameverbod. Op internet mag ‘elke complottheoreticus onzin over abortussen verspreiden’, maar gekwalificeerde artsen ‘als bewakers van wetenschap en feiten’ mogen geen informatie verstrekken.

Buschmann sprak in de Bondsdag namens de reger..

