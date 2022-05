De wereld is verzeild in crises met honger als grootste bedreiging – maar zoekt de oplossing in wapens

De wereld is een kritiek tijdperk vol grote risico’s ingegaan, meldden meerdere internationale onderzoeken deze week. Maar in alle zoektochten naar een oplossing ontbreken een cruciale naam en een cruciale zin, schrijft Jan van Benthem.

Nee, het was geen pretje om de bronnen voor dit artikel te lezen. Want die schetsten deze week stuk voor stuk het beeld van een wereld ‘die een nieuw tijdperk vol risico’s binnen struikelt’. Leiders en regeringen weten zich daar geen raad mee. ‘Onze wereld wordt in een zwart gat getrokken van dieper wordende, verbonden crises in veiligheid en milieu.

De mix is giftig, ingrijpend en beschadigend en instituten en regeringen met de macht om oplossingen te vinden, reageren veel te langzaam’, stelt bijvoorbeeld SIPRI, het internationale instituut voor vredesonderzoek in Stockholm.

Door de oorlog in Oekraïne is de internationale veiligheid drastisch afgenomen. Diezelfde oorlog zorgt ook voor een scherpe toename van al bestaande voeds..

