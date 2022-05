Spaans parlement scherpt wet aan: alleen seks na instemming

Spanje heeft volgens de minister van Gelijkheid, Irene Montero, een grote stap gezet in de aanpak van ‘seksuele terreur en de cultuur van verkrachting’. Het Lagerhuis stemde donderdag in met een wetsvoorstel waardoor uitdrukkelijke instemming nodig is voor seks. Aanranding wordt in principe als verkrachting beschouwd, ongeacht of het slachtoffer zich verzet of het uit angst laat gebeuren. Straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel.