De Verenigde Staten zullen er alles aan doen om te voorkomen dat China de internationale orde op een autoritaire manier vormgeeft. Maar Washington is niet uit op een conflict of ‘koude oorlog’ met Peking.

Washington

Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken donderdag in een toespraak, waarin hij de Amerikaanse China-strategie uiteenzette.

China wil niet alleen de internationale orde naar zijn hand te zetten, maar heeft daarvoor ook steeds meer de economische, militaire, technologische en diplomatieke macht, aldus Blinken. De VS zullen volgens hem oneerlijke handelspraktijken en economische dwang door Peking met alle middelen tegengaan. Onder president Xi Jinping is de Communistische Partij ‘repressiever geworden in eigen land en agressiever in het buitenland’, aldus Blinken. Hij riep China op zich aan de internationale regels te houden.

Woensdag bezocht president Joe Biden Japan en Zuid-Korea, waar hij afspraken maakte over het..

