Net 18 jaar oud en je komt in Texas zo aan een aanvalswapen

De 18-jarige man die 21 dodelijke slachtoffers maakte op een basisschool in Texas was een eenling met veel problemen. Hij kon heel gemakkelijk aan een semi-automatisch geweer komen.

Uvalde

Salvador Ramos schoot dinsdag negentien leerlingen van zeven tot tien jaar en twee leraren dood op een basisschool in Uvalde, een plaats ten westen van San Antonio in de staat Texas. Vlak voor het bloedbad had hij een 66-jarige vrouw, zijn grootmoeder, neergeschoten in haar appartement in dezelfde plaats. Zij raakte zwaargewond.

Ramos reed in een pick-up naar de school, sloot zich op in een klas en begon in het wilde weg op leerlingen om zich te schieten. Hij werd ter plaatse doodgeschoten toen agenten erin geslaagd waren het lokaal te betreden.

Kennissen, medescholieren en de paar vrienden die hij had, omschrijven Ramos als een eenling met veel problemen. Op school werd hij gepest vanwege zijn gestotter en zijn uiterlijk. Step..

