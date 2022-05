Rusland noemt Italiaans vredesplan ‘een fantasie’

Rusland wil niets weten van een Italiaans voorstel om tot vrede te komen in Oekraïne. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het plan woensdag ‘een fantasie’ die niet serieus genomen kan worden. ‘Oekraïne enerzijds van wapens voorzien en tegelijkertijd met een vredesplan komen, is onmogelijk’, aldus de woordvoerder.

Eerder deze week meldde het Kremlin nog dat het Italiaanse voorstel onderzocht werd. Volgens Italiaanse media stelde het land een vredesplan met vier punten voor. Daarin zou onder meer zijn beloofd dat een neutraal Oekraïne internationale veiligheidsgaranties krijgt en mogelijk lid kan worden van de Europese Unie.

Italië is een van de westerse landen die probeert de oorlog in Oekraïne via bemiddeling tot een einde te brengen. Ook Israël en Turkije kloppen geregeld bij Kiev en Moskou aan om ze te bewegen de strijd te staken.