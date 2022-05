Waarom kinderen in Haïti de wapens oppakken. ‘De bendeleider zien ze als een vaderfiguur’

Kinderen en tieners met een kalasjnikov op de schouder - in Haïti is het een gangbaar straatbeeld. In het land maken bendes op grote schaal de dienst uit. Het geweld stapelt zich op. ‘Tienjarigen die zich nu bij een bende aansluiten, zullen over een decennium gevaarlijker zijn dan hun leiders.’

Port-au-Prince

Toen Eric Calpas een paar jaar geleden constateerde dat het aantal straatkinderen in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince aanzienlijk was afgenomen, wist de Franse socioloog dat dit geen reden voor vreugde was. De kinderen zijn echt niet opgenomen door gelukkige gezinnen en ze bevinden zich ook niet in de schoolbanken, vertelt de onderzoeker. ‘Ze zijn niet meer op straat, omdat ze lid zijn geworden van een bende. Straatkinderen zijn altijd de eersten die gerekruteerd worden.’

In Haïti maken bendes al jarenlang de dienst uit op straat. Hun greep op de samenleving is versterkt na de moord op president Jovenel Moïse in juli vorig jaar, waardoor het land in een diepe politieke en economische crisis is beland. Ontvoer..

