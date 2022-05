Podcast: Daphne Wesdorp over haar leven als oorlogsverslaggever in Oekraïne

Daphne Wesdorp doet voor het Nederlands Dagblad verslag van de oorlog in Oekraïne. Presentator Marien Korterink spreekt haar over haar ervaringen in Oekraïne. Ze vertelt hoe ze als journalist in oorlogsgebied te werk gaat en hoe ze zich onderscheidt van andere journalisten in Oekraïne. En wat doet het verslaan van deze oorlog met haar zelf?

