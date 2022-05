Dodental schietpartij basisschool Texas opgelopen tot 22, onder wie 19 kinderen

De verdachte, de 18-jarige Salvador Ramos, liep rond 11.30 uur lokale tijd de Robb Elementary School in de stad Uvalde binnen en opende het vuur op de leerlingen. Vervolgens is hij vermoedelijk door politieagenten ter plaatse gedood. Eerder op de ochtend had hij zijn grootmoeder in haar woning neergeschoten. Over haar toestand is nog niks bekend. Toen Ramos in zijn auto op de vlucht sloeg, crashte hij vlak bij de school. Daarop rende hij met zijn wapen de school binnen en begon te schieten.

‘Hij beschoot ze op gruwelijke, onbegrijpelijke wijze’, zei de Texaanse gouverneur Greg Abbott dinsdag op een persconferentie. Op de school zaten meer dan 500 leerlingen, tussen de 7 en 10 jaar ..

