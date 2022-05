36 - Daphne Wesdorp over hoe het is om oorlogsverslaggever te zijn in Oekraïne

Oorlogsverslaggever Daphne Wesdorp is voor even terug in Nederland. Presentator Marien Korterink spreekt haar over haar ervaringen als oorlogsverslaggever in Oekraïne. Hoe is het om zo dicht op een oorlog te zitten? Hoe onderscheidt zij zich van de andere journalisten in Oekraïne? En wat doet het verslaan van deze oorlog met haar?