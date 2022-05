Navalny blijft nog acht jaar vastzitten

Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet nog acht jaar in de gevangenis blijven. De Russische rechtbank heeft dinsdag zijn hoger beroep verworpen en houdt vast aan de eerder gegeven straf. Navalny was in maart al veroordeeld voor het verduisteren van donaties. De belangrijkste tegenstander van president Vladimir Poetin ging in beroep omdat hij vond dat het een politiek proces was en hij niets verkeerd heeft gedaan. Navalny was via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal in Moskou. Los van zijn eigen rechtszaak sprak hij zich uit over de Russische inval in Oekraïne. Hij noemde het een ‘stompzinnige oorlog’, en begrijpt niet wat Poetin er wil bereiken.

