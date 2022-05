Afghaanse tolken en journalisten wachten op hulp

Islamabad

Sodaba (26) probeerde tijdens de val van Kabul zeven keer het chaotische internationale vliegveld te verlaten. De Taliban lieten haar niet gaan. Sodaba gaf niet op. ‘Ik moest weg. Mijn leven was in gevaar.’ Ze presenteerde het nieuws voor Zan TV, een televisiestation gerund door vrouwen. Toen de Taliban dat sloten, bleef ze voor de deur demonstreren. Nadat kritische, vrouwelijke journalisten van hun bed waren gelicht en vrouwen verdwenen, vroeg ze de internationale Coalitie voor Vrouwen in de Journalistiek in New York om hulp. Die stuurde haar een ticket voor Islamabad en regelde haar Pakistaanse visum.

‘Afghanistan is voor journalisten onveilig’, zegt ook Shezad. Hij werkte als verslaggever voor Shamshad TV, het nationale televi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .