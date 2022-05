Marioepol is voor Rusland het voorbeeld hoe de rest van de Donbas moet worden bevrijd

Na drie maanden oorlog in Oekraïne maakt Moskou duidelijk hoe het vervolg zal zijn: langdurig en vooral via zware kanonnen die hun doelwitten verpulveren. Maar Rusland houdt ook vol dat het nazisme in Oekraïne totaal moet worden uitgeroeid.

Moskou

Na drie maanden oorlog in Oekraïne is het conflict dat Rusland daar heeft met het Westen ontaard in een totale oorlog. ‘Zij het in een hybride vorm’, voegt het door het Kremlin beheerste nieuwsplatform RT.com er nog aan toe. Dat past bij wat president Poetin de Russische Veiligheidsraad eind vorige week voorhield. Volgens Poetin heeft het Westen, naast het geweld in Oekraïne, ‘en ware agressie ontketend tegen Rusland, een oorlog in in het domein van informatie. Het aantal cyberaanvallen, inclusief complexe vormen, is vele malen toegenomen’, zo valt in de notulen van het Kremlin te lezen.

Die aanvallen zijn ‘duidelijk gecoördineerd’ en ‘zijn de acties van staatsinstellingen – en we weten allemaal dat de legers van sommige landen al o..

