Jonge digitale nomaden verruilen Rusland voor Istanbul: ‘Ik doe sinds 2012 mee aan protesten’

Tienduizenden jonge Russische ict’ers zijn sinds de oorlog in Oekraïne begon in Turkije neergestreken. Maar of ze er kunnen blijven? Terug kunnen ze in elk geval niet, want velen van hen waren in Rusland actief in de oppositie. ‘Voor ons was het geen optie om niets te doen.’

Istanbul

Als Anton CoBAC binnenkomt, een populaire ruimte voor coworking in Istanbul, hoort hij alleen maar Russisch om zich heen. Net zo is dat in Espresso Lab aan de Istiklal, de drukste winkelstraat van de Turkse metropool. Ook hier zit het vol jonge Russen, allemaal met een beker latte of macchiato achter een laptop.

De 27-jarige Anton is een van hen, de tienduizenden digitale nomaden uit Rusland die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hun land hebben verlaten en in Turkije zijn neergestreken. ‘Turkije is een van de weinige landen waar je vanuit Rusland nog eenvoudig heen kunt’, zegt Anton (geen foto, geen achternaam, om voor de hand liggende redenen). ‘Een paspoort volstaat. En door de val van de lira is het hier niet al te duur.’

