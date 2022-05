Johnson: onderzoek ‘partygate’ onpartijdig

De Britse premier Boris Johnson stelt dat topambtenaar Sue Gray onafhankelijk onderzoek heeft kunnen doen naar het ‘partygate’-schandaal. Zijn opmerking komt enkele dagen nadat Britse media berichtten over een niet eerder bekendgemaakte ontmoeting tussen de twee.

Londen

De oppositie eist een dringende uitleg van Johnson over zijn overleg met Gray, die van de premier opdracht had gekregen onafhankelijk onderzoek te doen naar de overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns. Johnson geeft geen reactie op Grays rapport zolang dat nog niet is gepubliceerd. Volgens Johnson duurt dat niet lang meer.

Volgens Johnsons woordvoerder werd tijdens de ontmoeting gesproken over de plannen die Gray en haar team zouden hebben met betrekking tot de publicatie van het eindrapport. De afspraak zou zijn voorgesteld door functionarissen. Gray deelde in januari al haar kritische bevindingen, maar het volledige rapport werd achtergehouden vanwege het toen nog lopende politieonderzoek. De politie maakte dond..

