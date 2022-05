Levenslang voor Russische militair

Een Oekraïense rechtbank heeft een Russische militair veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van een burger. Het is de eerste keer sinds de invasie dat een Russische militair is berecht voor een oorlogsmisdaad.

De 21-jarige Russische sergeant Vadim Sjisjimarin wordt door bewakers weggeleid nadat hij door een rechtbank in Kyiv was veroordeeld tot levenslang voor het doden van een Oekraïense burger.

Amsterdam

De 21-jarige militair, tankcommandant Vadim Sjisjimarin, schoot volgens de rechtbank een ongewapende man dood in Tsjoepachivka, een dorp in het noordoosten van Oekraïne. Hij zou de 62-jarige man op 28 februari in het hoofd hebben geschoten met een machinegeweer.

Sjisjimarin gaf tijdens het proces toe dat hij de man heeft doodgeschoten en vroeg de weduwe van de Oekraïense man om vergiffenis. Hij zei dat een hogergeplaatste militair hem opdracht gaf om de man dood te schieten, omdat die aan het bellen was en de locatie van de Russische militairen zou kunnen doorgeven aan het Oekraïense leger. Sjisjimarin weigerde aanvankelijk, maar werd naar eigen zeggen gedwongen om te schieten.

De rechtbank vindt dat Sjisjimarin persoonlijk verant..

