De dominante politiek van China verenigt de Pacific tegen Peking

Tokio

De stemmen waren nog niet allemaal geteld in Australië, of de leider van de grootste partij, Anthony Albanese, werd al beëdigd als de nieuwe premier. De reden voor de wat premature regeringswisseling is opmerkelijk: Albanese stapte vrijwel direct erna op het vliegtuig richting Tokio, voor een topontmoeting van de ‘Quad’. Dat zijn de vier landen – de VS, Japan, Australië en India – die in de Indo-Pacific een militair antwoord willen geven op het steeds dominantere optreden van China.

China ging maandag in regeringsmedia weer tegen deze samenwerking tekeer. Peking stelt dat de VS zo een tweede NAVO willen vormen, maar dan in de Indo-Pacific. De taal die China gebruikt, lijkt behoorlijk op die van Poetin over de NAVO in Europa: de VS wi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .