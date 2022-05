Geen (dijon)mosterd bij de maaltijd: de Franse schappen zijn leeg

Na duurdere stokbroden én de belabberde wijnoogst zit Frankrijk nu ook zonder een van haar favoriete smaakmakers: de dijonmosterd. Door droogte en de oorlog in Oekraïne is het belangrijkste ingrediënt, zwart mosterdzaad, nauwelijks nog te krijgen.

In betere tijden lagen de schappen in de supermarkten vol met diverse soorten Dijon-mosterd. Nu zijn ze leeg door een tegenvallende oogst. (beeld istock)

Dijon

Liefhebbers zullen even moeten slikken als ze bij het mosterdschap aankomen in de Franse supermarkt. Waar ze eerst door tientallen potten dijonmosterd, in alle soorten, kleuren en maten werden aangestaard, wacht nu vooral leegte. Door de schaarste aan mosterdzaad kampen fabrikanten met leveringsproblemen.

De schaarste is volgens producenten vooral te wijten aan grote droogte in Canada, waardoor de oogst het afgelopen jaar tegenviel.

Het hielp niet dat ook de oogst in de Franse Bourgogne, waar de beroemde mosterd oorspronkelijk vandaan komt, mislukte na een natte winter en een koud voorjaar. In totaal was de opbrengst volgens de Franse producenten 50 procent lager dan verwacht.

Reine de Dijon, een van de grootste mosterdprod..

