Wijn, symbool van hoop voor Assyrische cultuur

Midyat

Op de mooi onderhouden binnenplaats van de Mor Barsavmokerk begroet Ayhan Gürkan iedereen die binnenkomt. De deur staat open voor toeristen, maar de kerk zelf blijft voor de meeste Turkse bezoekers gesloten. Alleen wie oprecht geïnteresseerd is, geeft Gürkan een inkijkje in deze eeuwenoude Assyrische kerk.

Gekleed in een zwarte broek, een zwart vest met een wit overhemd en witte klompen, vertelt Ayhan Gürkan al rokend en bellend over deze kleine christelijke gemeenschap. In een lokaaltje naast de kerk geeft hij de jongere generatie les in de Assyrische taal, gebeden en muziek. ‘Wij moeten anders zijn dan de mensen met wie we leven’, legt hij uit. ‘Wij moeten leven naar onze cultuur.’

Hoewel de omstandigheden nu relatief ..

