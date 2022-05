Met overgave Azovstal-soldaten is de inname van Marioepol compleet. Wat staat de Donbas nu te wachten?

Na bijna drie maanden oorlog zegt Rusland dat Marioepol ‘volledig bevrijd’ is. De zwaarbevochten inname van de stad is tot dusver de belangrijkste overwinning voor president Poetin.

Oorlog in Oekraïne

Amsterdam

Hoe presenteert Rusland de inname van Marioepol?

Als een grote stap naar ‘de denazificatie van Oekraïne’. De Russische staats-tv zendt al dagen video’s uit van Oekraïense militairen die zich hebben overgegeven bij de Azovstal-fabriek. Daarop zijn mannen te zien die gefouilleerd worden en tatoeages moeten tonen. Sommige tatoeages tonen portretten van Stepan Bandera, een Oekraïense nationalistenleider die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s.

Het Kremlin wijst al jaren op het Azov-bataljon als bewijs dat heel Oekraïne overgenomen is door nazi’s. Het bataljon werd in 2014 opgericht als vrijwilligersbataljon om Oekraïne te verdedigen na de Russische annexatie van de Krim en ontketening van een oorlog in Oost-Oekraïne...

