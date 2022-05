Palestijnse ambassadeur: ‘Israël kan moord journalist niet onderzoeken’

Culemborg

Volgens Rawan Sulaiman ‘betekent gezond verstand dat je een verdachte niet aan het hoofd zet van een onderzoek naar zijn misdrijf’. Daarmee doelde de ambassadeur op Israël. Het land wordt er door Palestijnen van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de dood van al-Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh.

Sulaiman voegde eraan toe dat het ‘absurd is om te moeten herhalen dat een staat met een geschiedenis van het witwassen van misdaden geen eerlijk onderzoek kan uitvoeren’.

Ze deed haar uitspraken in Culemborg, tijdens het Henri Veldhuis-symposium van The Rights Forum, een pro-Palestijnse organisatie. Het symposium is vernoemd naar de in 2019 overleden dominee Veldhuis, die als theoloog en bestuurslid van The Rights Forum erg ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .