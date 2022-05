‘Honger als oorlogswapen’, de sinistere oorlogstactiek van Rusland

Veel Oekraïense landbouwgrond, zoals hier in Hryhorivka, is onbruikbaar door mijnen. (beeld afp / Dimitar Dilkoff)

New York – Moskou

De oorlog in Oekraïne leidt nu al tot een graancrisis die nog jaren kan duren. Dat was de harde boodschap tijdens de bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Daardoor zijn verschillende Oekraïense havens in Russische handen gekomen en wordt ook de belangrijke haven van Odesa geblokkeerd door zeemijnen en beschietingen met raketten. Ruim twintig miljoen ton graan kan volgens de VN het land niet verlaten, zodat de silo’s vol blijven terwijl komende maand de oogst van de wintertarwe moet beginnen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een waarschuwing tegen zeemijnen bij de Oekraïense havenstad Odesa, een belangrijke uitvoerhaven voor graan - beeld Epa/stepan Franko

Het VN We..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .