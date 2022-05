Oud-premier Theresa May verbaast met scherpe aanvallen op oude plaaggeest Boris Johnson

De Britse oud-premier Theresa May uit in het Lagerhuis onomwonden haar kritiek op het vluchtelingenbeleid van haar opvolger Boris Johnson. (beeld afp / Jessica Taylor)

Londen

‘Theresa May ontketent slaande ruzie!’

Vette koppen in de Britse roddelpers als oud-premier Theresa May in het Lagerhuis haar stem verheft. Dat doet ze steeds vaker, waarbij ze als Lagerhuislid voor het district Maidenhead haar pijlen vooral richt op haar opvolger en partijgenoot Boris Johnson.

Haar aanvallende houding valt meer en meer op. De nationalistische opperbrexiteer Nigel Farage wijdde er vorige maand een tweet aan: ‘Mevrouw May is zo verbitterd, zij is de nieuwe Ted Heath.’ De conservatieve Heath was begin jaren zeventig premier en werd in 1975 opgevolgd door de latere premier Margaret Thatcher, waarop Heath een felle criticus van haar werd.

De directe aanleiding voor de tweet van Farage was de kritiek van May op het p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .