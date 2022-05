Oklahoma krijgt strengste abortuswet VS: vrijwel elke vorm van abortus verboden

De wet in Oklahoma verbiedt alle abortussen, behalve als het leven van de moeder gevaar loopt of als zij het slachtoffer is van verkrachting of incest. Eerder verbood Oklahoma al abortus na zes weken, als de hartslag van een embryo kan worden vastgesteld. Daardoor nam het aantal abortussen in de staat sterk af.

Aanklacht tegen abortusklinieken

Ook werd, net als in Texas, een wet aangenomen die burgers de mogelijkheid biedt om een aanklacht in te dienen tegen abortusklinieken en iedereen die een vrouw helpt een abortus te ondergaan. De maximumstraf voor het verrichten van een abortus is tien jaar.

Twee van de vier klinieken in Oklahoma zijn daarna gestopt. Een advocaat van de twee and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .