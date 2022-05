Schröder bestraftom band met Poetin

De voormalige sociaaldemocratische bondskanselier Gerhard Schröder raakt in zijn vaderland privileges kwijt door zijn pro-Russische houding tijdens de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Berlijn

Het Europees Parlement wil Schröder en andere Kremlingezinde ex-politici zelfs sancties opleggen. De 78-jarige Schröder beschadigt het aanzien van Duitsland in de wereld, is de conclusie van een commissie van het parlement in Berlijn. Hij raakt een door de staat betaald kantoor met personeel kwijt, melden Duitse media.

Ondanks de Russische invasie in Oekraïne neemt Schröder geen afstand van de Russische president Vladimir Poetin. Ook houdt hij vast aan zijn lucratieve functies bij Russische staatsenergiebedrijven. Daarvoor moet hij worden bestraft, vindt het Europees Parlement. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de gewezen Oostenrijkse buitenlandminister Karin Kneissl, die tijdens haar ministerschap al opzien baarde door met Poetin te dansen. De EU zou ‘Europeanen in de top van grote Russische bedrijven en politici die Russisch geld blijven opstrijken’, net als honderden Russen, op de sanctielijst moeten zetten.

De oproep van het Europees Parlement heeft vooral symbolische waarde. Het opleggen van sancties is aan de EU-landen.