Israël: geen onderzoek naar dood journalist

Jeruzalem

De journalist voor al-Jazeera werd vorige week doodgeschoten tijdens een Israëlische actie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin. Volgens Palestijnse getuigen zou de journalist zijn doodgeschoten door Israëlische troepen. Die visie wordt ondersteund door een eerste onderzoek van het onafhankelijke onderzoekscollectief Bellingcat. Ook het Israëlische leger sluit niet uit dat Abu Akleh gedood is door een Israëlische kogel. Maar volgens het leger is een strafrechtelijk onderzoek niet nodig, omdat er sprake was van een gevechtssituatie waarbij Israëlische militairen onder vuur werden genomen door Palestijnse strijders, aldus het leger in een verklaring aan Israëlische media.

Volgens een voorlopig onderzoek v..

