Russische soldaat die Oekraïner doodde vraagt weduwe om vergeving

De Oekraïense aanklager eist een levenslange celstraf tegen de Russische soldaat die een 62-jarige Oekraïner doodschoot. Vadim Sjisjimarin is de eerste Rus die in Oekraïne terechtstaat voor oorlogsmisdaden sinds de Russische invasie.

Kyiv

De 21-jarige soldaat heeft bekend schuldig te zijn aan de dood van de man. Een andere militair beval hem om de man neer te schieten, zodat hij hun aanwezigheid niet zou verraden. Omdat de andere militair niet hoger in rang stond, had Sjisjimarin volgens de aanklager het bevel niet hoeven opvolgen. Omdat Oekraïne geen doodstraf kent, is levenslang de maximale straf die de aanklager kon eisen.

Eerder in het proces vroeg Sjisjimarin vergiffenis aan de weduwe van de gedode man. Zij gaf al aan medelijden met de soldaat te hebben, maar hem deze misdaad niet te kunnen vergeven. Ze getuigde in de rechtbank over de dood van haar echtgenoot.

De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova meldde meer dan 12.000 misdaden van h..

