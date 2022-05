Felle discussie in Republikeinse Partij over omvolkingstheorie, na schietpartij in Buffalo

Washington

Binnen de Republikeinse Partij is de VS is een felle discussie ontstaan over de steun van het leiderschap aan extreem-rechtse ideeën als de omvolkingstheorie. In de VS staat die bekend als de grote vervangingstheorie, die al langer veel volgers kende onder extreem-rechtse, witte suprematiegroeperingen. De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney, zelf conservatief maar verklaard tegenstander van oud-president Trump, beschuldigde de partijleiding ervan, ‘wit nationalisme, witte suprematie en antisemitisme ruimte te geven’. Adam Kinzinger, een ander Republikein in het Huis van afgevaardigden, stelde op zijn Twitteraccount dat deze theorie ertoe heeft geleid dat mensen zijn gedood.

De schutter, die zaterdag tien mensen doodde in een ..

