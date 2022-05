De dood van Shireen Abu Akleh riep veel op - maar het wurgen van de journalistiek wordt toegejuicht

De discussie over journalistiek vlamde weer op na de dood van de Al-Jazeerajournaliste Shireen Abu Akleh. Maar terwijl het aantal dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren is gedaald, zijn andere vileine aanvallen op de onafhankelijke journalistiek toegenomen.

‘Wat kan er worden gedaan om de ongekende toename van moorden op journalisten te stoppen?’ Dat was afgelopen week een van de emotionele koppen in de internationale pers, nadat de bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh in Jenin werd doodgeschoten. Haar dood was internationaal groot nieuws en werd overal veroordeeld. Niet alleen omdat ze een fenomeen was voor veel Arabische vrouwen, maar ook en wellicht vooral omdat de verdenking richting het Israëlische leger gaat.

De emotie over haar dood is terecht. In oorlogen is de waarheid het eerste slachtoffer en vooral het werk van journalisten kan daarin nog een verschil maken. Daarom hebben ze ook een speciale positie die zelfs is vastgelegd in een resolutie van de VN Veilighei..

