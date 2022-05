‘Crash van vliegtuig was opzet’

Het vliegtuigongeluk in maart in China was mogelijk opzet. Amerikaanse onderzoekers geloven dat iemand aan boord van het vliegtuig van de Chinese maatschappij China Eastern het toestel expres heeft laten crashen.

New York

Bij de dodelijkste vliegramp in China in tientallen jaren kwamen alle 132 inzittenden om het leven.

Uit gegevens blijkt dat iemand, mogelijk een piloot of iemand die tot de cockpit was doorgedrongen, commando’s invoerde om de Boeing 737-800 in een duikvlucht te sturen, meldt de krant The Wall Street Journal.

China Eastern-vlucht MU5375 was op 21 maart onderweg van Kunming naar Guangzhou toen het op onverklaarbare wijze vanaf een hoogte van 29.000 voet naar beneden stortte en op een berghelling te pletter sloeg. De recorder met de opnames uit de cockpit en de vluchtgegevens, de zogenoemde zwarte doos, werd voor analyse naar de Verenigde Staten gestuurd. ‘Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit’, citeert ..

