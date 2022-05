Eerste openlijke kritiek in Rusland op invasie van Oekraïne kraakt acties commandanten

Een oorlog mag de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne nog steeds niet worden genoemd in Rusland, maar nu de opmars danig begint te haperen, klinkt langzamerhand hier en daar toch openlijk kritiek, zelfs op de staatstelevisie.

In de veelbekeken talkshow 60 minuten maakte militair analist en oud-kolonel Michaïl Chodarjonok gehakt van de optimistische berichten in de Russische media dat het Oekraïense leger wat moreel betreft op het punt van instorten staat.

Volgens Chodarjonok is daar in werkelijkheid helemaal geen sprake van. Volgens hem kunnen de Oekraïense strijdkrachten een miljoen soldaten op de been brengen, zeer gemotiveerd en bewapend met moderne westerse wapens. ‘Dat is een realiteit in de naaste toekomst die we onder ogen moeten zien.’

Hij uitte ook kritiek op de dreigementen met kernwapens, die hij ‘bijna lachwekkend’ noemde. Terwijl zijn gespreksgenoten stomverbaasd toehoorden, waarschuwde hij: ‘Ook al willen we het niet toegeven, vrijwel de hele were..

