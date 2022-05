Oekraïense minister Koeleba: ‘Ik snap niet waarom Europese politici bang zijn om leiderschap te tonen’

‘De indruk dat de oorlog bijna voorbij is, omdat Oekraïne de Russen er binnen een paar weken uit zal schoppen, klopt niet. We hebben een paar zeges geboekt die onszelf verrasten, maar we zijn in oorlog. En het enige dat ons beperkt, zijn de wetten van oorlogvoering.’

Den Haag

Dmytro Koeleba is minister van Buitenlandse Zaken van een land in oorlog. Wat hem deze week naar Den Haag brengt, is een strijd die al twintig jaar duurt: erkenning dat Oekraïne bij Europa hoort. Daarom hoopt hij Nederlandse politici ervan te overtuigen dat zijn land het verdient om in juni kandidaat-lid van de Europese Unie te worden. ‘Nederland is van cruciaal belang in dat opzicht.’

In een Haags hotel sprak Koeleba dinsdagavond uitvoerig met de Volkskrant, Trouw en vertegenwoordigers van Clingendael, HCSS en Raam op Rusland. Wat opvalt: waar premier Rutte de kwestie in de Tweede Kamer voorstelde als een ‘technische kwestie die vooral niet politiek moet worden’, gaat het voor Koeleba om een wezensvraag: zijn Eu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .