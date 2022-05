Onduidelijkheid over lot Azovstal-soldaten, 959 Oekraïense militairen nu in Russische handen

Het lot van de honderden Oekraïense soldaten uit de Azovstal-fabriek in Marioepol blijft onduidelijk. Oekraïne wil hen ruilen voor Russische krijgsgevangenen, maar Moskou beweert dat inmiddels 959 soldaten zich ‘onvoorwaardelijk’ hebben overgegeven.

Een bus met geëvacueerde Oekraïense soldaten uit de Azovstal-fabriek in Marioepol.

Oorlog in Oekraïne

Een akkoord over de ontruiming van de belegerde staalfabriek kwam maandag tot stand na internationale bemiddeling. Nadat de eerste militairen het complex hadden verlaten, liet Oekraïne doorschemeren dat een ruil in de maak was met Russische krijgsgevangenen. De plaatsvervangend ambassadeur van Rusland bij de VN, Dmitri Poljanski, ontkent dat nu. ‘De Azov-nazi’s hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven.’

Volgens de Russen hebben de leden van het Azov-bataljon, dat samen met mariniers de fabriek verdedigde, extreem-rechtse sympathieën. Kyiv ontkent dat. De eenheid werd jaren geleden opgericht door rechtse militieleden, maar zou een ingrijpende verandering hebben ondergaan. Het maakt nu deel uit van de Nationale Garde.

Waar Rusland onduidelijkhe..

