Komt er door de Oekraïne-oorlog eindelijk een snelheidslimiet op de Duitse Autobahn?

Vorige week was het weer eens zover: een breed gedragen oproep om eindelijk een einde te maken aan de benzine verslindende onbegrensde snelheden op de Autobahn. Dit keer was het de conferentie van Duitse milieuministers – elk van de zestien deelstaten heeft er één – die opriep tot matigheid nu energietekorten dreigen door de oorlog in Oekraïne. Desnoods tijdelijk.

Amsterdam

‘Het is absoluut correct om een zichtbaar signaal te geven’, aldus de Nedersaksische Milieuminister Olaf Lies – waarmee hij al een beetje voorsorteerde op de geringe kans dat het verder komt dan dat. Want bij een groot deel van de Duitse samenleving gaat een Tempolimit er niet in.

Sterker nog: menig Duitser ziet de mogelijkheid om met duizelingwekkende snelheden over de snelweg te razen als een geboorterecht, en geniet er met verve van. Wie in een rustige nacht zelf met bijna 200 kilometer per uur over de A2 tussen Hannover en Berlijn rijdt, loopt nog altijd het risico dat een Golf GTI met flitsende lichten in de binnenspiegel verschijnt omdat die nóg 50 kilometer harder gaat.

Weekblad Der Spiegel vergeleek de Duits..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .