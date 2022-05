Navalny begint juridisch gevecht om te ontkomen aan de hel van strafkolonie IK-6 in Melechovo

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dinsdag een juridisch gevecht begonnen om te verhinderen dat de autoriteiten hem jaren wegstoppen in een strafkamp. Twee maanden geleden werd Navalny na ruim een jaar cel veroordeeld tot nog eens 9 jaar, nu in een veel strenger kamp.

Moskou

Een rechtbank in Moskou begon dinsdag met de behandeling van het beroep van Navalny tegen zijn veroordeling, maar de rechter besloot de zitting tot 24 mei te verdagen na protesten van de oppositieleider. Navalny eiste dat hij de audiotapes van het vonnis te horen krijgt, zodat hij die kan vergelijken met de schriftelijke versie. Bovendien had zijn familie juist toestemming voor een bezoek gekregen en dat wilde hij niet missen. ‘Ze gaan me naar een kamp met streng regime sturen, dus dat bezoek is dringend’, zei hij. ‘Op 24 mei mag u mij keurig veroordelen en zal ik daarheen vertrekken’, voegde hij er spottend aan toe.

Navalny kreeg de nieuwe straf omdat hij zou hebben gesjoemeld met bijdragen aan zijn anticorruptieorganisatie F..

