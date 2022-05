Hulporganisaties slaan alarm: ‘Internationale gemeenschap lijkt honger in Oost-Afrika te vergeten’

In Oost-Afrika sterft elke 48 seconden een persoon door honger, schatten hulporganisaties Oxfam Novib en Save the Children in een nieuw rapport. De organisaties roepen op tot meer geld voor noodhulp en verwijten de internationale gemeenschap niet te hebben ingegrepen om deze crisis te voorkomen.

Een opvangkamp in Garowe, Somalië. Miljoenen mensen in Oost-Afrika moesten hun huis verlaten als gevolg van de aanhoudende droogte.

Van de 4,4 miljard dollar die volgens de Verenigde Naties nodig is om de dreigende hongersnood in Oost-Afrika het hoofd te kunnen bieden, is slechts twee procent gefinancierd. En dat is een politieke keuze, zegt Nienke Hiemstra, humanitair expert bij Oxfam Novib. ‘Voor ondersteuning tijdens de COVID-pandemie hebben rijke landen veel geld vrijgemaakt en ook voor Oekraïne wordt snel geld verzameld. En dat is terecht, maar er zijn een aantal crises op de wereld, waaronder deze, die vergeten lijken te zijn.’

Sinds vorig jaar is het aantal mensen dat lijdt onder extreme honger in Somalië, Ethiopië en Kenia meer dan verdubbeld, van 10 miljoen naar 23 miljoen mensen. De voedselcrisis is het gevolg van de ergste droogte in de regio in v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .