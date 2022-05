‘Moeilijke dag’ voor Oekraïne: officiële val Marioepol aanstaande na evacuatie eerste groep militairen uit Azovstal

De officiële val van Marioepol is na drie maanden felle strijd aanstaande. Nadat maandag al 264 Oekraïense militairen waren geëvacueerd uit het belegerde Azovstal-complex, wil Kyiv in de komende dagen ook de rest vrij krijgen en ruilen met Russische krijgsgevangenen.

Moskou kan daarna de definitieve overwinning uitroepen in Marioepol, de belangrijkste stad die het Russische leger sinds de invasie heeft veroverd. ‘Het garnizoen in Marioepol heeft zijn oorlogstaak vervuld’, aldus de Oekraïense legerleiding dinsdag in een verklaring over het moeilijke besluit om het laatste verzet in de havenstad op te geven . ‘De verdedigers van Marioepol zijn de helden van onze tijd.’

Ook de commandant van het Azov-bataljon – zij verdedigden samen met Oekraïense mariniers de staalfabriek ondanks zware bombardementen – zei dat de strijd voorbij was. Luitenant-kolonel Denis Prokopenko betoogde dat de missie van zijn eenheid was voltooid. ‘Absoluut veilige plannen ..

