Oekraïne werkt verder aan evacuatie strijders Marioepol

De Oekraïense regering blijft naar eigen zeggen proberen de laatste strijders in het staalindustriecomplex van Marioepol te evacueren. Na een akkoord met Rusland zijn maandag volgens viceminister van Defensie Hanna Maliar 264 Oekraïense strijders tijdens een wapenstilstand naar elders overgebracht. Volgens Oekraïense woordvoerders is er nog steeds een wapenstilstand waardoor het mogelijk is de uittocht uit de Azovstal fabrieken voort te zetten.

Rusland spreekt van meer dan 250 Oekraïners die zich maandag in het complex van Azovstal hebben overgegeven, onder wie 51 gewonden die er ernstig aan toe zijn. Zij zijn naar ziekenhuizen in het 35 kilometer oostelijker gelegen Novoazovsk gebracht. Rusland beschouwt ze als krijgsgevangenen. Volgens Maliar worden ze later geruild tegen Russische krijgsgevangenen.

Om Marioepol aan de Zee van Azov is sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari bitter gevochten. De haven- en industriestad was voor de Russische aanvallers en de pro-Russische rebellen in de regio een van de belangrijkste doelwitten in de strijd tegen Oekraïne. De stad viel in 2014 in handen van overwegend extreemrechtse Oekraïense nationalistische milities zoals het Azov-bataljon. Zij behoren tot de felste en laatste verdedigers van het industriecomplex van Azovstal. In Russische ogen zijn het nazi’s en oorlogsmisdadigers.

In het Russische parlement zijn stemmen opgegaan deze strijders niet te ruilen tegen Russische krijgsgevangenen, maar te berechten. Het Kremlin heeft laten weten dat president Poetin garandeert dat strijders die zich overgeven zullen worden behandeld zoals internationale regels dat voorschrijven.