Rutte bezoekt Bulgarije

Minister-president Mark Rutte (l) heeft in de Bulgaarse hoofdstad Sofia maandag een ontmoeting gehad met zijn Bulgaarse collega Kiril Petkov. Bulgarije wil dat de Nederlandse F-35’s die daar de oostflank van het NAVO-gebied moeten beschermen langer in het land blijven, maar de kans dat dit gaat gebeuren lijkt niet zo groot. ‘Het is lastig vanwege onze beperkingen bij Defensie’, zei Rutte tijdens een bezoek aan de militairen.