Minister Hoekstra: toetreding Zweden versterking voor NAVO

Brussel

Ook worden volgens Hoekstra de banden tussen de Europese Unie, waartoe Zweden al behoort, en de NAVO erdoor verdiept. Zweden besloot maandag, ingegeven door de Russische oorlog tegen Oekraïne, om na twee eeuwen zijn uitdrukkelijke neutraliteit op te geven. Dat is tegen het zere been van Rusland, maar ‘ieder land heeft het soevereine recht om een keuze te maken over de eigen verdediging’, aldus Hoekstra. De minister herhaalde dat hij zelf zijn best zal doen om ervoor te zorgen dat Nederland snel met de toetreding van Zweden en Finland zal instemmen. Hij schat in dat de Kamer ook akkoord zal gaan. De twee Noord-Europese landen hebben de goedkeuring van alle dertig huidige NAVO-lidstaten nodig. Als Stockholm en Helsinki veiligh..

