Biden praat met nabestaanden schietpartij in Amerikaanse supermarkt

De Amerikaanse president Joe Biden reist dinsdag samen met zijn vrouw Jill af naar Buffalo in de staat New York, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Hij zal een gesprek hebben met de families van de slachtoffers van een dodelijke schietpartij die daar zaterdag plaatsvond in een supermarkt.

Washington

‘De president en de first lady zullen naar Buffalo, New York, reizen om te rouwen met de gemeenschap die tien levens verloor bij een zinloze en gruwelijke massaschietpartij’, staat in een vrijgegeven verklaring van het Witte Huis. Een witte 18-jarige man opende het vuur bij een winkel in een overwegend zwarte buurt. Er vielen tien doden en drie gewonden. De schutter, volgens de autoriteiten een rechtsextremist, wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

Biden heeft eerder de ‘gruwelijke’ schietpartij al veroordeeld en zei haatmisdrijven ‘weerzinwekkend’ te vinden. ‘Elke daad van binnenlands terrorisme, inclusief een daad gepleegd in naam van een weerzi..

