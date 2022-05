Duitse christendemocraten vechten terug in deelstaatverkiezingen

De christendemocratische CDU is in Noordrijn-Westfalen zondag de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen geworden, net als vorige week in Sleeswijk-Holstein. De sociaaldemocraten van de SPD verloren wederom. ‘De Oekraïne-oorlog speelt een grote rol.’

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

CDU-lijsttrekker Hendrik Wüst (midden) won zondag de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen. De Oekraïne-politiek van de landelijke CDU-leider Friedrich Merz (links) was een onmisbare steun in de rug. (beeld afp / John Macdougall)