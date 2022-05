Buitenlandexpert Han ten Broeke: ‘Poetin heeft de NAVO volledig tot leven gewekt’

Het is bijna drie maanden geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Wat een Russische ‘blitzkrieg’ moest worden, is ontaard in een langslepend gevecht. Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies: ‘We komen nu in de derde fase van de oorlog terecht.’

Wat heeft Rusland in de afgelopen drie maanden bereikt?

‘Helemaal niets. De oorlog is strategisch gezien één groot drama voor de Russen. Het begon als operatie om Oekraïne weg te vegen als natiestaat en als volk. Poetin heeft zich totaal vergist in de mate waarin Oekraïne een natiestaat is geworden, en in het feit dat de Russisch sprekende minderheid onderdeel wil zijn van die natiestaat in plaats van terug te keren naar Rusland. De Franse president Macron verklaarde twee jaar geleden de NAVO nog hersendood, Poetin heeft de NAVO volledig tot leven gewekt. Hij heeft de eenheid in de Europese Unie hersteld. De oorlog werkt totaal averechts voor Rusland. Het land had een economie die liep als een tierelier, kijk wat er nu van over is.’

Moet Poet..

