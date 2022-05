Prolife-beweging VS: Straf vrouw die kiest voor abortus niet

In een open brief hebben 76 Amerikaanse prolife-organisaties de wetgevende instanties gewaarschuwd om vrouwen die kiezen voor een abortus niet te criminaliseren.

Washington

De pro-lifegroepen sporen in hun brief wetgevers aan om vrouwen die een abortus hebben laten uitvoeren ‘met liefde en mededogen’ te bejegenen. ‘Een zwangere vrouw die een abortus overweegt, is een slachtoffer van een harteloze industrie’, aldus de briefschrijvers.

De brief werd vorig week gepubliceerd omdat wetgevers in de staat Louisiana een voorstel voor een anti-abortuswet behandelden. Daarin werd gesteld dat het mogelijk moest worden om een moordaanklacht in te dienen tegen vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

De brief was voor Danny McCormick, het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden in Louisiana reden om zijn wetsvoorstel in te trekken. De gouverneur van Lousiana, John Bel Edwards, die bekend staat als een..

